Quarto deluxe a Pietrasanta. L’Africa vola in semifinale

AFRICA MACELLI: Dazzi, Balduini, Bigini, Tonini, De Lucia, Bresciani, D’Angina, Bertoni, Sacchelli, Da Prato, Evangelisti. All. Bottari.

MARINA: Ceragioli, Balduini, Sodini, Biancalani, Benetti (Sodini), De Witt, Di Clemente, Riccò (Lorenzoni), Crovi, Cancogni, Bilal. All. Piro.

Marcatori: 20’pt Tonini, 25’ pt Di Clemente; 25’ st Bartoli, 47’ st Da Prato.

PIETRASANTA – È stata una bella partita, ma c’era da aspettarselo, quella tra Africa Macelli e Marina. Un quarto di finale deluxe, tra due papabili alla vittoria finale, e che ha lanciato l’Africa, sempre protagonista in questi ultimo anni, alla semifinale. Il 3-1 del 90’ rende merito alla squadra che è riuscita a non crollare fisicamente fino alla fine. Partita che inizia con una bella fase di studio interrota da una palla ferma. Calcio d’angolo e inzuccata di Tonini che vale l’1-0 Africa Macelli. Neanche troppo il tempo di esultare che il pari è servito. Di Clemente prende palla sull’esterno, punta verso la porta e si accentrata lasciando partire un bellissimo tiro a giro dal limite. Nel finale della prima frazione l’Africa Macelli coglie anche un palo, ma il nuovo vantaggio è solo rimandato. Stavolta l’azione personale la confeziona il subentrato Bartoli che da sinistra si crea lo spazio e tira sul palo lungo a giro. Nel finale la Marina va all’assalto, scopre il fianco, e subisce il 3-1 in contropiede da Da Prato.

"Bella partita da parte nostra , al netto delle assenze della Marina - riconosce Lorenzo Bottari -, ma il nostro è un successo meritato, alla luce di quanto creato e di una migliore tenuta fisica". "Credo che la partita sia stata, nel complesso, equilibrata - argomenta Nicola Piro -, ma con il passare dei minuti le nostre 7 assenze hanno pesato. Eravamo partiti con l’obiettivo di arrivare in fondo, come sempre, ma alla fine siamo crollati fisicamente e assenze hanno pesato". L’Africa Macelli raggiunge così La Lanterna in semifinale.

Sergio Iacopetti