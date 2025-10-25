Quarto Tempo, la sfida del ministro Abodi: "Più contributi per il calcio dilettantistico"

Sostenibilità, passione e impegno: questi i concetti chiave su cui uno dei panel più importanti di Quarto Tempo, la Fiera dedicata alla Lega Nazionale Dilettanti, organizzata per tre giorni in Fiera. Nella stessa mattina sono stati affrontati altri temi piuttosto sensibili, come l’inclusione attraverso il calcio virtuale. Lo stesso presidente della eLND Santino Lo Presti ha rivelato come "il calcio digitale sia un modo per far sentire tutti al centro di un progetto, di una comunità e di un qualcosa di più grande". Poi le raccomandazioni della dottoressa Laura Rossi e dell’assessore allo sport della Regione Emilia Romagna Roberta Frisoni sulla buona alimentazione e infine il dibattito pulito e diretto tra due profili di spicco. L’argomentazione è la seguente: come poter riportare la giusta attenzione al calcio dilettantistico? In particolare la domanda del presidente Lnd Giancarlo Abete riflette su come "ci si concentri spesso e volentieri sulle vittorie del professionismo, ma ci si dimentichi spesso del dilettantismo, che deve essere considerato come colonna portante del sistema". Da qui, in maniera del tutto aperta, il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha voluto celebrare "tutti coloro che promuovono e difendono i valori dello sport. Credo che tra problema e risoluzione di quest’ultimo ci debba essere una linea retta".

Tra un botta e risposta non sono mancati sorrisi e pacche amichevoli, poiché lo stesso Ministro ha confermato che "tra me e Giancarlo c’è un rapporto che va oltre le nostre professioni e ruoli, per cui non nego che molti di questi argomenti sono già stati trattati in privato", ma di fatto lo stesso presidente Abete ha voluto sottolineare che "bisogna coniugare le due dimensioni, cioè quella personale e professionale. Dobbiamo lavorare e capire come gli organi istituzionali maggiori possano realmente dare una mano al dilettantismo per farlo avanzare senza limitazioni". Risposta che non si è fatta attendere da Abodi, che prima di tutto ha riconosciuto "l’impegno di tutti gli addetti ai lavori della lega per sostenere il sistema. Ci sono dei limiti economici che ci impediscono di fare di più, ma il mio obiettivo è chiaro: restituire al calcio il contributo necessario che manca da quasi 12 anni". Onestà, senza giri di parole: un confronto che perlomeno ha fatto trasparire uno spiraglio di concretezza intellettuale e non solo una nube di fumo astratto. E allora, come buon auspicio, si guarderà avanti tenendo conto di una dichiarazione emblematica dello stesso Ministro: "Sento ancora che per giocare e fare sport bisogna pagare, ma tutto questo non può andare avanti. Chiunque merita di giocare, perché lo sport è di tutti".

Riccardo Fattorini