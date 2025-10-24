Quarto Tempo, la sfida del calcio dilettanti

Troppo spesso le critiche del mondo del calcio italiano si riflettono sugli stessi argomenti: in altre parti del mondo, che sia Germania, Francia o Inghilterra, il sistema nazionale calcistico premia sempre di più le realtà meno blasonate, sviluppando dunque una sorta di “ascensore” che permette alle piccole di vivere e alle grandi di risparmiare ed eventualmente guadagnare dalle grandi cessioni. Un sistema che in Italia manca da troppo tempo, ma nell’evento “Quarto Tempo”, che si tiene per tre giorni fino a domani al quartiere fieristico, della Lega Nazionale Dilettanti, è stato approfondito adeguatamente.

Parola del presidente Giancarlo Abete: "Il mondo del calcio non è solo un’industria, ma anche un fenomeno sociale. Ci tengo a ringraziare Ferrara e le istituzioni per la grande accoglienza che da sempre è in linea con la città. Vi voglio comunicare gli obiettivi di Quarto Tempo: coinvolgere i gruppi di dirigenti del territorio, perché se tutti i consigli direttivi e i responsabili delle delegazioni che abbiamo invitato qui avranno fatto un passo avanti nel creare un gruppo coeso e unito, allora potremo essere soddisfatti. In questi tre giorni faremo numerosi incontri formativi per conoscere le nostre specificità. Abbiamo una situazione di crescita nel mondo del calcio e affronteremo i problemi nei diversi consigli federali. In più dobbiamo confrontarci con le istituzioni, a livello di governo e parlamento. Abbiamo scelto un approccio sereno e razionale, propositivo e progettuale: in poche parole, combatteremo affinché il dilettantismo torni a essere importante come una volta".

Prima il taglio del nastro e poi l’intervento del presidente Figc Gabriele Gravina, il quale non ha esitato a constatare la presenza di "una squadra che ha tanta voglia di migliorarsi e fare un passo in avanti. Questo sistema viene spesso paragonato a una piramide, che però possiede una base forte. Ecco, io credo che bisogni trasformarla in una figura più semplice, ovvero come un triangolo equilatero. Un triangolo con tre vertici paritari, che dialogano in egual modo per il bene del calcio. Tutto questo non può essere visto come un condominio, ma deve essere un grandissimo paesaggio, che accolga tutti. La visione deve essere questa: il ritorno economico degli investimenti in questo mondo è impattante, fin troppo per poter evitare di avere un pizzico di considerazione a riguardo. Non possiamo leggere che in Italia sia aumentata la povertà, perché poi questo ricade sullo sviluppo del mondo del calcio, facendo sprofondare con sé anche il mondo dilettantistico, che invece merita attenzione, dedizione e cura".

Non sono state rivelate delle vere e proprie soluzioni, ma delle supposizioni con cui tutte le componenti federali dovranno lavorare, eccome.

I rapporti tra professionismo e dilettantismo, quindi, "sono necessari" per il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, perché "dalla base del calcio italiano nascono i pilastri del professionismo. Negli ultimi anni questo fenomeno accade sempre meno, per questo serve una collaborazione e una sinergia forte tra i vari mondi, che io in primis metterò a disposizione per migliorare il nostro settore".

Gli ultimi vent’anni sono stati caratterizzati da una debolezza economica senza precedenti, che spesso oggi impedisce "a molti presidenti della Serie C di investire nei settori giovanili", ha poi rivelato il presidente della Lega Pro Matteo Marani, che si è oltretutto soffermato sui grandi sacrifici di "circa 8 milioni di volontari, che ogni giorno tengono in piedi un sistema che senza di loro crollerebbe in un batter d’occhio".

Il messaggio finale è quindi il seguente: "Bisogna organizzarsi, stare al passo con la modernità, portare nuove competenze e instaurare una collaborazione sana per il bene del mondo del calcio".

