Quattro in corsa per la vetta. Sarà il torneo dei derby

Con quindici giorni d’anticipo rispetto ad un anno fa sono stati pubblicati ieri i calendari dei 4 gironi di Prima categoria. Tutte raggruppate, come di consueto, nel girone A le pesaresi. Come date ricalca quello dell’anno scorso, si parte domenica 21 settembre (con gli anticipi al sabato) e si concluderà il 10 maggio 2026. In questa categoria (stessa cosa per la Seconda e la Terza) non è previsto l’obbligo dell’impiego di Under. Si giocherà prevalentemente di sabato ma 5 società hanno scelto di scendere in campo in alcune partite casalinghe nella domenica pomeriggio, è il caso dell’Avis Sassocorvaro, della Falco Acqualagna, dell’Olympia Macerata Feltria, Peglio e Real Metauro.

La Prima Categoria nella scala gerarchica dei campionati italiani di calcio dei dilettanti, occupa il quarto livello e il settimo complessivo. È organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti per tramite i Comitati Regionali (nelle Marche presieduto Ivo Panichi con vice Mosè Mughetti) per i quali rappresenta il terzo torneo per importanza, dopo l’Eccellenza e la Promozione. La vincente di ogni girone salirà in Promozione, l’ultima classificata retrocede direttamente e per il resto ci saranno i soliti playoff e playout. Le neo promosse Olimpia Macerata Feltria, Avis Sassocorvaro, Della Rovere e Marotta Mondolfo.

I commenti. "Un campionato difficile – osserva il presidente dell’Avis Sassocorvaro Adriano Montanari – il nostro derby più sentito è quello con il Macerata Feltria previsto alla quarta giornata, si giochà a Macerata Feltria. Sicuramente ci sarà il pubblico delle grandi occasioni". Alla prima giornata l’attuale mister della Falco Acqualagna Emiliano Cappelli incontrerà la sua ex squadra (tre stagioni fa) la Mercatellese. "Subito una partita importante, affronteremo una squadra ostica, che ha cambiato molto, si è rafforzata con criterio e ha nel suo dna cuore e corsa atletica, per quanto ci riguarda speriamo di partire con il piede giusto; ad avvio di campionato le squadre non sono rodate al cento per cento e quindi ci possono essere subito delle sorprese se le partite non vengono affrontate con il piglio giusto. Per la vittoria finale ci sono diverse squadre attrezzate, come l’Avis Montecalvo, l’Atletico Mondolfo, la Maior e il Peglio che ha cambiato l’essenziale e ha l’ossatura di squadra forte e ben amalgamata".

"Dopo la Falco ci toccherà il Patano e alla terza giornata l’Avis Sassocorvaro, un inizio difficile per noi – commenta il presidente della Mercatellese Marco Antoniucci – comunque prima o poi tocca affrontarle tutte; è un torneo molto interessante, le favorite a mio avviso sono la Falco Acqualagna, l’Atletico Mondolfo e l’Avis Montecalvo con l’eventuale sorpresa che può essere l’Audax Piobbico e il Peglio. Riguardo noi il nostro obiettivo è quello già dichiarato: una salvezza tranquilla valorizzando i giovani e prendendoci qualche soddisfazione e poi vedremo durante corso del campionato".

Amedeo Pisciolini