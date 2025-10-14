Quattro squilli, tre sconfitte. Gioie e delusioni dai campi

Quattro vittorie e tre sconfitte è il bilancio della quarta giornata delle formazioni del circondario impegnate nei campionati di Prima e Seconda Categoria. Partiamo dalle gioie con lo Sporting Lazzeretto che batte anche il Monterappoli e si conferma capolista a punteggio pieno del girone F. Dopo una prima frazione equilibrata, nella ripresa gli uomini di mister Guazzini cambiano marcia sbloccando il risultato al 56’ con un preciso diagonale di Lebbiati e chiudendo il conto al 70’ con una ‘chirurgica’ conclusione da fuori di Perri. Per il Monterappoli si tratta della seconda sconfitta stagionale che lo fa scivolare al penultimo posto in classifica. Nello stesso raggruppamento primo acuto invece per il Santa Maria, che grazie ad una rete di Nardini in mischia nel primo tempo espugna il difficile campo della Virtus Rifredi. I gialloblù empolesi salgono così a 5 punti, a meno due dalla zona play-off. Gli altri due successi sono invece arrivati nel girone G, entrambi in trasferta, grazie a Ponte a Cappiano e Aurora Montaione. I calligiani fanno loro la sfida degli ex a Corazzano grazie ad un gol di Mecca al 15’, che vale la terza vittoria di fila e il primato a quota nove con il Tirrenia. L’Aurora Montaione, invece, sbanca Castelfranco con un eloquente 3-0 firmato da Cioni e Ciampolini (doppietta). Per il team di mister Mitra è il primo squillo stagionale che permette loro di mettersi cinque squadre alle spalle.

Veniamo alle note meno liete partendo dalla rocambolesca sconfitta casalinga del Gambassi, che nel girone C di Prima Categoria cede 5-4 al Calenzano. Dopo tre pareggi di fila i giallorossi termali rimontano due volte con la doppietta di bomber Fontanelli, ma arrivano comunque all’intervallo sotto 3-2. Nella ripresa il Calenzano allunga fino al 5-2, prima che ancora Fontanelli e Borgognoni su rigore riaccendano le speranze dei padroni di casa. Il Gambassi è ora penultimo con una sola lunghezza di margine sul fanalino di coda Daytona. Tornando al girone F di Seconda Categoria, oltre al ko già citato del Monterappoli vanno annotati anche quelle delle neopromosse Capraia e Casenuove Gambassi. I primi non bastano le reti di Ciulli e Cioni contro il Sesto, che a Montelupo cala un tris, mentre i ragazzi di Razzanelli passano in vantaggio nei minuti di recupero del primo tempo con il colpo di testa di Nika su cross di Koceku, salvo farsi poi rimontare nella ripresa dall’Atletico Castello con tanto di gol vittoria al 95’. In classifica restano così entrambe a tre punti.

Simone Cioni