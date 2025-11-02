Questo Arezzo fa sognare. Cianci e Pattarello show. Resta il primato solitario

di Andrea Lorentini

Doppio Cianci più doppio Pattarello – con sigillo finale di Ravasio – e l’ allunga di nuovo. In attesa dello scontro diretto di questo pomeriggio tra Ravenna e Ascoli, gli amaranto calano la cinquina al Campobasso e si portano momentaneamente a +4 mettendo pressione alle inseguitrici, di fronte nel big match in Romagna. Aspettando il risultato del "Benelli", un’ulteriore iniezione di fiducia anche in vista del derby di Perugia di domenica prossima. Al Comunale arriva la decima vittoria in campionato. Successo travolgente dentro una prestazione solida. Ennesima prova di forza che consolida il primato solitario. Dopo la parentesi di coppa, per la sfida ai molisani Bucchi, costretto a rinunciare a Dell’Aquila in extremis oltre a Dezi e Renzi, si era affidato nuovamente all’ versione tipo con dentro tutti i titolarissimi. Moduli speculari con anche Zauri che schiera i suoi 4-3-3. Partono forte gli amaranto e già al 3’ Tavarnelli ha la prima occasione per sbloccare la gara. Il Cavallino fa la partita e staziona stabilmente nelle metà campo rossoblù. Una supremazia che si concretizza al quarto d’ora quando Cianci infila di testa Tantalocchi (non impeccabile nella circostanza) su assist da sinistra di Righetti. Per il centravanti secondo gol consecutivo. Una volta sbloccata la contesa, gli amaranto calano un pò i giri del motore e gestiscono il possesso, ma senza la veemenza e il ritmo dell’avvio di gara. Anzi, in coda alla prima frazione è il Campobasso che si rivede dalle parti di Venturi. Nell’intervallo Bucchi lascia negli spogliatoi capitan Chiosa per Gigli. In avvio di ripresa (51’) l’ raddoppia ancora con Cianci. Il centravanti raccoglie un pallone in area dopo una veloce transizione e beffa Tantalocchi con un pallonetto velenoso che si infila sotto l’incrocio. Prima doppietta in amaranto per l’attaccante che sale a quota 4.

Entrano Iaccarino, Ravasio e poi Varela. Al 63’ il cavallino sigilla la sfida: break di Righetti che scappa in campo aperto e poi serve Pattarello che dal limite fredda il portiere per il 3-0.

Il Campobasso ha un sussulto due minuti più tardi quando Magnaghi dal limite trafigge Venturi dopo incertezza di Gilli. E’ una parentesi perchè, al 76’, Pattarello si mette in proprio e cala il poker firmando la sua personale doppietta. Il Campobasso resta in dieci per il rosso diretto a Bifulco. Nel finale c’è gloria anche per Ravasio (88’) che trasforma il rigore guadagnato da Varela. E adesso testa al Perugia.