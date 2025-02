Questo Carpi ha sette vite. A Pontedera punte decisive

pontedera

0

carpi

2

PONTEDERA (4-2-3-1): Calvani; Cerretti (36’st Migliardi), Pretato (25’st Martinelli), Moretti, Perretta; Guidi (25’st Lipari), Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi, Sala (10’st Gaddini); Italeng (10’st Corona). A disp. Vivoli, Vanzini, Maggini, Van Ransbeeck, Espeche, Sarpa, Pietra. All. Menichini

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Panelli (42’st Calanca), Rigo; Puletto, Amayah, Figoli (42’st Casarini); Cortesi (36’st Saporetti); Sall (36’st Gerbi), Fossati (30’st Campagna). A disp. Lorenzi, Theiner, Verza, Cecotti, Mandelli, Stanzani, Petito, Contiliano, Mazzoni. All. Serpini.

Arbitro: Esposito di Napoli

Reti: 16’ Fossati, 29’st Cortesi

Note: spettatori 1000 circa. Espulso al 44’st Corona per gioco scorretto. Ammoniti Contiliano (dalla panchina), Pretato, Guidi, Cortesi, Sall, Gaddini, Cerretti. Angoli 3-10. Recupero 1’pt 5’st

PONTEDERA (PISA)

Chiamale finali o crocevia, chiamale come vuoi (mister Serpini), ma appena si toccano le corde da posta in palio doppia il Carpi si riaccende. Come con Legnago, Sestri e Spal i biancorossi si esaltano nella gara da dentro o fuori e sbancando Pontedera con una prova sontuosa volano momentaneamente a +6 sulla zona calda.

Lo fanno con i gol su azione degli attaccanti, quelli che nel 2025 arano mancati, le firme di Fossati (eccellente debutto dal 1’) e di un Cortesi monstre, che con assist e gol alla Tomba in area ha azzerato un Pontedera che veniva da 3 vittorie di fila. Il Carpi ha da subito lo spirito giusto, con Puletto e Figoli che si alternano in regia perché Amayah si sacrifica su Scaccabarozzi e il dialogo fruttifero, sempre di prima, davanti fra i tre attaccanti. Proprio da una punizione battuta veloce da Figoli si innesca il vantaggio con Cortesi che allarga per il destro a pelo d’erba di Fossati. Il Pontedera reagisce ma il Carpi risponde colpo su colpo.

Servono i pugni di Sorzi per disinnescare la bordata di Guidi, la risposta di Sall (servito da Cortesi) trova pronto anche Calvani. La gara è intensa, Pretato manda alto dal cuore dell’area su schema da punizione, sul ribaltamento la splendida azione in linea Figoli-Sall-Cortesi-Fossati vede il destro a colpo sicuro dal dischetto dell’ex Gubbio stoppato da un difensore. Nel finale è Figoli di testa a sfiorare il 2-0. Nella ripresa Menichini si gioca Corona e Gaddini per alzare i giri dell’attacco. Il Carpi fatica un po’ di più a ripartire ma rischia solo su un paio di spioventi in area. Ci pensa Cortesi con due corner a rientrare velenosi a impegnare Calvani, poi Zagnoni di testa ancora su angolo sfiora il bersaglio. Il 2-0 è maturo e lo timbra un monumentale Cortesi, che slalomeggia fra tre uomo in area, serve Sall sul cui tiro murato ancora il 72 scaraventa in rete. Il Carpi è padrone del campo e il tris sembra fatto sul contropiede che porta alla ’puntata’ di Sall salvata da Calvani sul palo coi piedi. Nel finale c’è spazio per Saporetti e Gerbi (ottima sponda per il tiro alto di Figoli) e per le ultime cartucce del Pontedera, stoppato dall’ottima scelta di tempo di Sorzi due volte in uscita. Il rosso a Corona (colpo proibito a Puletto) chiude di fatto la gara, consegnando a uno dei Carpi più belli la quarta vittoria esterna.

Davide Setti