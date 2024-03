Qui Asta. Bartoli: "Vittoria all’ultimo tuffo con dieci uomini»

Un successo "importante", quello centrato dall’Asta con la Sinalunghese. "E’ stata davvero una bella vittoria – ha commentato il tecnico, Stefano Bartoli –, raggiunta all’ultimo tuffo, quando spesso ci era successo il contrario. Una vittoria che i ragazzi, in 10, hanno meritato, non tanto per la qualità del gioco, ma per quello che stanno dando, impegno finora poco ripagato. Il gruppo ha dato la risposta che volevo e che voleva. Anche se sì, pensando alla partita, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto". "A tratti ci siamo difesi meglio in 10 che in 11 – ha aggiunto il mister arancioblu –. Dopo il gol ci siamo abbassati troppo e la Sinalunghese ha avuto più volte l’occasione per pareggiare. Dopo l’1-1 ci siamo ricompattati e abbiamo rischiato meno". Grande protagonista, con la sua doppietta, Dieme. "Da quando è arrivato ha segnato 8 gol – ha sottolineato Bartoli –: è un giocatore di grandissimo valore e un uomo dentro lo spogliatoio, ce ne rendiamo conto giornata dopo giornata". Per la difficile gara con il Terranuova mancherà Ceccatelli, espulso domenica. "Chi manca, manca – ha chiuso il mister –, non ci sarà lui, ma qualcun altro rientrerà. Ha anche esordito l’ultimo arrivato Monterosso, che ci darà una grande mano".