Qui Asta. Il tecnico Bartoli:: "Grande prova contro lo Scandicci»

Una bella vittoria, per tre punti fondamentali e per ritrovare fiducia: l’Asta, grazie al rigore trasformato da Doka, ha battuto lo Scandicci con quella che il tecnico arancioblù Stefano Bartoli definisce "una prestazione importante". "Abbiamo concesso molto poco a una squadra di categoria superiore – spiega il mister – e nell’unica occasione che hanno avuto gli avversari il nostro portiere si è superato. Lo Scandicci ha giocatori di qualità e sul palleggio ci ha messo in difficoltà, ma siamo stati bravi a contenerli".

"Durante la settimana nello spogliatoio c‘erano tensione e paura – aggiunge –, ma avevo chiesto un segnale ed è arrivato. In campo ho visto l’atteggiamento giusto, sia da parte di chi è partito titolare, sia da chi è subentrato". Per Bartoli è stata la prima vittoria da quando ha preso in mano la squadra. "Dopo tante difficoltà finalmente è arrivata – sorride – e contro una corazzata. Siamo stati abbastanza compatti e abbastanza bravi nelle ripartenze. Abbiamo sfruttato poco l’ultimo passaggio, in una partita che dovevamo giocare di rimessa. Negli spazi potevamo fare meglio, nella ripresa abbiamo avuto la possibilità del raddoppio. Ma è solo un piccolo passo. Adesso aspettiamo un aiuto dal mercato e il resto verrà da sé".