Qui Asta Taverne. Bartoli: "Tre bei gol per una vittoria per nulla scontata»

Un successo importantissimo, in ottica salvezza, quello centrato dall’Asta Taverne con il Pontassieve. "Vista la giornata e i risultati arrivati dagli altri campi, che sono andati bene, era fondamentale conquistare i tre punti – ha commentato nel post gara il tecnico arancioblu Stefano Bartoli –. E’ stata una bella vittoria, con tre gran bei gol, e non scontata come tanti potevano pensare. Una soddisfazione". Nonostante la matematica retrocessione, gli avversari ci hanno provato. "Hanno dimostrato di essere un’ottima squadra – ha affermato Bartoli – e hanno avuto due-tre occasioni importanti, compresa una mezza situazione dubbia in cui l’arbitro poteva anche assegnare un rigore. Ripeto, non è stata una passeggiata come in tanti volevano far credere. I ragazzi sono stati bravi a segnare e a chiuderla con Discepolo". Sulla classifica, adesso, "un po’ di luce". "Dobbiamo concentrarci esclusivamente su di noi – ha affermato l’allenatore dell’Asta –: ai ragazzi lo avevo detto quando eravamo in piena zona play out, oggi a maggior ragione". Nota stonata l’uscita di Ceccatelli per infortunio. "Ha accusato, speriamo una leggera contrattura – ha chiuso Bartoli –. Sarà sottoposto a esami strumentali, vediamo cosa dicono e valuteremo la situazione".