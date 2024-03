Qui Asta Taverne. C’è fame di punti ma tanti problemi di formazione

In vista della partita con la Sinalunghese, la situazione in casa Asta Taverne non è delle migliori. Se gli arancioblu hanno necessariamente bisogno di punti per dare nuova linfa alla classifica in ottica salvezza e al morale, tra squalifiche, infortuni e acciacchi, il tecnico Stefano Bartoli ha i suoi bei grattacapi da risolvere. Non prenderanno infatti parte alla partita di domani (fischio di inizio alle 14,30 a Uopini), fermati dalla giustizia sportiva, Curcio, nel taccuino dell’arbitro la scorsa settimana (una giornata), e Lorenzo Mazza, che finirà oggi di smaltire le sue due giornate di stop forzato. Sicuro assente del match con i rossoblù anche il lungodegente Gabriele Mazza, alle prese con una frattura al piede (da vedere se riuscirà a rientrare per il rush finale del campionato). Costretto a uscire anticipatamente dal campo sabato scorso per un problema muscolare, Bianchi: la speranza è che il difensore possa farcela, ma le possibilità sono ridotte al minimo. Non solo: il terzino destro Seri ha avuto la febbre tutta la settimana e sicuramente non sarà al cento per cento della condizione.