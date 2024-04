Qui Asta Taverne. Obiettivo Scandicci. Assenze pesanti per mister Bartoli

Non sarà una passeggiata, la trasferta di domenica, per l’Asta Taverne: lo Scandicci è impegnato nella lotta per il secondo posto e deve mettere più gettoni possibile in cassaforte prima del riposo che osserverà all’ultima giornata. Ma anche gli arancioblù hanno bisogno di punti: l’obiettivo è conquistare la salvezza diretta, evitando la giostra dei play out, i numeri alimentano la speranza (32 punto, come la Fortis Juventus sestultima). Per mister Bartoli, dall’infermeria, non sono arrivate buone notizie: Ceccatelli, costretto a uscire anticipatamente dal campo domenica scorsa durante la gara con il Pontassieve, sicuramente non ci sarà e non è escluso, il rischio anzi c’è, che possa aver già terminato la stagione. Non prenderà parte alla trasferta di Scandicci anche Di Renzone: il difensore, che sarebbe rientrato dalla squalifica, si è infortunato in allenamento. La buona notizia, invece, arriva da Gabriele Mazza: il centrocampista, fuori da diverse settimane per una frattura al piede in questi giorni ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, il suo rientro è quindi a un passo. Per il resto tutti abili e arruolabili.