Qui azzurri: le scelte del tecnico. Simonti e Regolanti ancora in dubbio

di Massimo Bagiardi

Vietato compiere altri passi falsi. Dopo la sconfitta di Altopascio, che ha rimesso tutti coi piedi per terra a fronte dei 4 punti nelle precedenti due giornate che avevano fatto sperare in un’inversione di rotta, la Sangiovannese riceve oggi al Fedini, fischio d’inizio alle 14,30, il Sansepolcro nella 49esima sfida tra queste due società che torna a distanza di cinque anni.

Una classifica non certo rassicurante per la compagine azzurra che dovrà, con ogni mezzo lecito possibile, prendere l’intera posta per lasciare alle spalle non solo la formazione di Marco Bonura, dietro un solo punto di distacco da Rosseti e compagni, ma anche tutte le altre che non stanno vivendo un periodo di forma particolarmente esaltante dopo le prime nove giornate di campionato giocate. Fino a oggi è stato un cammino piuttosto altalenante quello compiuto dalla truppa di Bencivenni, due sole vittorie e altrettanti pareggi non possono rappresentare un bottino soddisfacente per una squadra che ha dato talvolta segnali importanti, vedi la trasferta di Grosseto, e altri dove onestamente ha lasciato a desiderare soprattutto nelle partite lontane dal Fedini dove ha racimolato un solo punto. Ecco, quindi, l’assoluta necessità di tornare al successo tra le mura amiche per bissare quello ottenuto, con grande fatica, una settimana fa contro l’Orvietana. Venendo al probabile 11, non c’è ancora la certezza al 100% di poter disporre del terzino Simonti e dell’attaccante Regolanti entrambi usciti malconci dal turno infrasettimanale.

Bencivenni sta, infanti, valutando altre soluzioni come il ritorno a terzino sinistro di Romanelli, che ha coperto questo ruolo per le primissime giornate di campionato, che permetterebbe di poter avere un centrocampo con un tasso qualitativo superiore considerato il ritorno dalla squalifica di Sacchini. In avanti, qualora non ce la facesse Regolanti, si fa largo Giuseppe Iaquinta che fino a questo punto ha giocato soltanto una volta dal fischio di inizio.

È una delle poche soluzioni attuabili considerata anche l’assenza di Leonardo Caprio, che causa il guaio muscolare procurato nella trasferta di Livorno dovrà stare box almeno per un altro mese. L’arbitro della gara sarà Edoardo Borello di Nichelino, un fischietto al suo secondo anno di presenza nel massimo torneo dilettantistico ma con alle spalle soltanto otto partite in categoria più alcune dirette tra gli Allievi Nazionali e la divisione femminile.

COSÌ IN CAMPO

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Barberini; Baldesi, Farini, Rosseti, Romanelli; Nannini, Sacchini, Massai; Harti; Regolanti, Zhar. All. Bencivenni.

Arbitro: Borello di Nichelino.