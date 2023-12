Qui biancoazzurri. A centrocampo tornano sia Cruciani che Gianneschi

Nel consueto 4-3-3 di mister Argilli tornano dopo la squalifica Cruciani in cabina di regia e Gianneschi a sinistra (reduce da 6 giornate di stop). "Abbiamo fatto una bella settimana di lavoro e siamo fiduciosi – ha detto lo stesso Alessio Gianneschi -. Affrontiamo una squadra molto forte ma siamo pronti a giocarcela. A livello di squadra siamo consapevoli che abbiamo lasciato qualche punto per strada ma siamo in ripresa e vogliamo fare bene fin da oggi". Gianneschi è uno dei tantissimi ex della sfida in casa Mazzola, avendo fatto parte del settore giovanile in bianconero. "Ovviamente per me sono ricordi molto belli. Una esperienza importante che mi ha permesso di incontrare il mister e il direttore che poi ho ritrovato qui". Tornando al probabile undici nel Mazzola in attacco il tridente ‘leggero’ composto da Baroni, Pierangioli e Corsi mentre al centro della difesa la consueta coppia composta da Fabbrini e Bonechi.