Qui biancorossi. In attacco tridente. Polo il centravanti e Donati-Marabese

Vincere per l’importanza del derby ma anche per tentare di giocarsi fino all’ultimo le residue carte per accedere ai playoff, già raggiunti nella passata stagione. La Colligiana oggi pomeriggio al Manni ci sarà probabilmente priva di alcuni elementi importanti: il capitano Manganelli infatti quasi sicuramente non riuscirà a recuperare dal problema fisico che lo affligge da un po’ per partire dall’inizio e al massimo si siederà in panchina dopo aver saltato per squalifica anche la gara di andata. In forte dubbio anche Matteo Cianciolo e Mugnai mentre dovrebbe esserci l’ex Badesse Paparusso, terzino sinistro al primo anno in Eccellenza dopo una ottima carriera tra C e D. In attacco probabile il trio composto da Polo come centravanti e con Donati e Marabese ai suoi lati. L’ultimo precedente ufficiale al ‘Gino Manni’ tra le due squadre è quello del febbraio 2015, 1-1 con gol di Zane e Palavisini.