Qui Civitanova. Alfonsi: "In campo serve tanta intensità»

"Una prestazione di intensità e un approccio come quello di Montegiorgio". Sono le richieste di Sante Alfonsi, tecnico della Civitanovese, al suo undici impegnato alle 15 odierne nel match interno contro la Sangiustese Vp. I rossoblù di casa non avranno a disposizione lo squalificato Stefano Spagna e l’infortunato Diego Ballanti, oltre ovviamente a Michele Paolucci, out dal 14 gennaio. Convocato, invece, il trequartista Andrea Bagnolo, anche se difficilmente sarà della partita, considerato che sconta oltre un mese di stop. "In settimana – afferma Alfonsi – ho avuto impressioni molto positive dai ragazzi. È vero che in casa, solitamente, non siamo brillantissimi, ma penso che potremo fare bene". La compagine allenata da Luigi Giandomenico, a quota 18 punti e in piena lotta salvezza, è reduce dal successo sull’Osimana (3-2, ndr) e nelle ultime tre gare ha ottenuto due vittorie, come mai era accaduto prima. "La Sangiustese proviene da un buon periodo – sottolinea l’allenatore dei rivieraschi – e poi, con il nuovo attaccante Handzic, può rendersi molto pericolosa. Perciò, dovremo prestare la massima attenzione in fase difensiva". Il team del patron Mauro Profili guida invece la classifica a quota 43 punti; l’ultimo risultato è il trionfo sul Montegiorgio (1-2, ndr), mentre prima c’era stato il paregghio casalingo con il Montegranaro (0-0, ndr). "Anche il nostro – aggiunge – è un ottimo periodo e considero molto valido pure il pareggio con i gialloblù di Marinelli. A Montegiorgio abbiamo condotto una grande partita, ma dovevamo chiuderla prima". In caso di vittoria, oggi, la Civitanovese avrebbe la possibilità di allungare, almeno momentaneamente, sul Montefano, il cui confronto con i giallorossi dell’Osimana è stato rinviato a mercoledì. Ma a questo, Alfonsi dice di non badare: "pensiamo a fare il nostro – dichiara – e non agli altri". Francesco Rossetti