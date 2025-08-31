Qui Civitanovese. Mercanti è ottimista: "I tifosi sono con noi»

Sarà la prima vera uscita stagionale per entrambe, ma sarà anche e soprattutto la sfida dei tanti ex. Civitanovese-Sangiustese, gara degli ottavi di coppa Italia in programma oggi al Polisportivo (17.30), è un confronto che ripropone il passato di tanti calciatori e tecnici delle due squadre. A partire dall’allenatore dei locali, Andrea Mercanti, che alla Sangiustese è stato collaboratore tecnico. L’attuale vice di mister Giandomenico è Andrea Diamanti, civitanovese doc e già capitano dei rossoblù. Tra i calciatori, ecco Visciano, Handzic, Marini, Cisbani da una parte, Ruggeri, Pasqualini, Strupsceki e Giandomenico dall’altra, a rispolverare ricordi recenti. "È sempre piacevole – dice Mercanti – incontrare degli amici come Giandomenico e Diamanti. Sarà una bella sfida, godiamocela pieno". Guardando ai suoi, il trainer della Civitanovese si dice "tranquillo, perché – spiega – i ragazzi non hanno saltato un allenamento e non vedono l’ora di iniziare questa avventura. Dobbiamo continuare sul percorso intrapreso, fatto di serietà e applicazione. Da oggi i risultati iniziano a contare, ma dietro deve esserci sempre la prestazione". Sull’avversario: "si tratta – dichiara – di una squadra che programma sempre bene la stagione. Ora, vanta diversi giocatori che hanno disputato categorie superiori. Ho allenato il loro attaccante Grassi, un ragazzo in gamba ed un calciatore a cui dovremo stare attenti". L’atteggiamento da tenere è uno: "rispetto per tutti, paura di nessuno". C’è anche un altro messaggio che il tecnico invia: "dobbiamo essere contenti di quanto stiamo facendo. Siamo un gruppo nuovo, è naturale che all’inizio non sia facile trovare subito l’amalgama. Ma se uno si comporta bene e fa la sua prestazione, la fiducia arriva. Credo che anche i tifosi verranno dalla nostra parte". Nelle file locali, diversi interpreti in dubbio come i centrocampisti Macarof e Malavolta e i terzini Candia e Cosignani, affaticati. Indisponibili il difensore Romero e l’attaccante Ganev. Biglietti disponibili al botteghini 45 minuti prima del fischio d’inizio.

Francesco Rossetti