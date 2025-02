Qui Ferrara. Alta tensione, spintoni tra ultras e giocatori

Dura contestazione a Ferrara da parte dei tifosi della Spal alla squadra, in vista della partita di questo pomeriggio contro il Rimini. Al centro sportivo di via Copparo c’è stato un faccia a faccia tra ultras incappucciati, staff e giocatori. Sono volati anche insulti e qualche spintone. Sono state lanciate anche aste di bandiere e altri oggetti. Una vigilia non proprio tranquilla, quindi, quella che porta alla gara di oggi contro la squadra di Buscè. Di sicuro quella col Rimini è una partita alla quale gli ultras tengono in maniera particolare, come confermano i numerosi striscioni appesi in città nel corso di questa settimana. Non solo per questo non sarà un esordio semplice al ’Mazza’ per il tecnico Francesco Baldini (foto). Che dovrà fare i conti anche con diverse assenze tra squalifiche e infortuni. Il giudice sportivo ha fermato Molina, D’Orazio e Awua, l’autore del gol nel match d’andata al ’Neri’. Infortunati El Kaddouri e Paghera. Arena in forte dubbio per un problema a un ginocchio. "Mi dispiace per chi non potrà darci una mano – dice l’allenatore sammarinese d’adozione – ma non ho tempo per pensare a chi non ho. Non voglio alibi e non ne do alla squadra. Devo cercare di mandare in campo una squadra organizzata ma soprattutto vogliosa di iniziare bene la partita". Poi sui biancorossi di Buscè. "Li affrontiamo nel loro miglior condizione possibile e questo fa sì che la concentrazione debba esser ancor più alta. Hanno entusiasmo, sono bravi nelle pressioni, ma sanno anche ritirarsi e ripartire. Qualche difetto ce l’hanno anche loro e proveremo a colpirli lì". Sarà giorno di debutto per Baldini sull’erba amica. "Il nostro team manager ha postato le fotografie dello stadio per farci vedere le condizioni del campo. Già questi scatti mi hanno trasmesso qualcosa e sicuro quando mi siederò sulla panchina di casa in uno stadio così affascinante ci sarà un’emozione. Che tuttavia dovrò tenere a bada perché la concentrazione di tutti deve essere ai massimi livelli". Baldini sa cosa manca alla sua Spal che negli ultimi 270 minuti non ha messo in tasca nemmeno un punticino. "A questa squadra manca la vittoria, se potessi pagherei di tasca mia perché i risultati danno quella tranquillità che servirebbe".