Qui Follonica Gavorrano. Sfida con il Trestina per la salvezza. Via il dg Giovannini

Se quella del Siena e del Grosseto si può considerare una stagione tutt’altro che positiva, quella del Follonica Gavorrano, altra squadra accreditata ai piani alti della classifica, può essere definita, senza mezzi termini, fallimentare. I maremmani dovranno giocarsi la Serie D ai play out (contro il Trestina, l’altra sfida sarà Terranuova Traiana-Figline). Una debacle totale che ha spinto il patròn Luigi Mansi a prendere drastiche decisioni ancor prima che la squadra inizi la sua battaglia: nelle scorse ore è arrivato l’esonero del direttore generale Paolo Giovannini. "Non ha colpe specifiche, non ha potuto fare di più, forse è stato un elemento di disturbo, segno di un’altra scelta sbagliata", le parole di Mansi. Giovannini era arrivato a Gavorrano lo scorso novembre, a sostituire l’ex Pianese Renato Vagaggini, con la squadra settima in classifica. Il suo nome è legato a quello del tecnico Paolo Indiani (vittorioso a Livorno), con cui ha lavorato per ben 11 anni. I play out andranno in scena domenica 11 maggio (start alle 16). In caso di parità al termine dei 90 minuti verranno disputati due tempi supplementari e, persistendo parità, retrocederanno le squadre peggiori classificate in campionato