Qui giallorossi. Tifosi soddisfatti. Un bel pomeriggio vissuto al Franchi

Tifosi soddisfatti degli esiti della sfida allo stadio Artemio Franchi. Duecentocinquanta le presenze nel settore ospiti, come da riscontri della prevendita dei biglietti nella seconda tranche della scorsa settimana presso la segreteria della Us Poggibonsi allo Stefano Lotti. Tra i volti della tribuna non è sfuggito un ex di entrambe le bandiere come Riccardo Pecchi, che da attaccante ha partecipato comunque ai derby solo dal versante del Poggibonsi: esattamente nel campionato 1989-90 di serie C2 terminato con il salto diretto del Siena nella categoria superiore. Sugli spalti anche Paolo Tafi, fra i protagonisti, da difensore dei Leoni, della vittoria esterna di 2-1 del Poggibonsi - firmata da Bruni su punizione e Gattai su rigore - cinquantuno anni fa, il 6 gennaio 1974. In quella che rimane l’unica affermazione in gare di campionato per i giallorossi in trasferta al Rastrello.