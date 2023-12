Qui Legnano. Montanari nomina il terzo ds. Pioggia di critiche

E’ tornato a parlare dopo il lungo silenzio, Emiliano Montanari. E lo ha fatto nel breve comunicato in cui il club Lilla ha ufficializzato il terzo direttore sportivo stagionale, Vincenzo Minguzzi, accostato in passato anche ai colori bianconeri. "Il nuovo direttore sportivo è già al lavoro per riportare la squadra nelle posizioni che merita – recita la nota –. L’augurio del presidente Emiliano Montanari è che arrivi la scossa che la piazza merita". Una scossa che ci vorrebbe, visto che la squadra ha collezionato un poker di vittorie nelle ultime quattro giornate. A coprire il ruolo affidato a Minguzzi è stato a inizio stagione il noto, a Siena, Alessio Ferroni, poi diventato, lo scorso ottobre, direttore generale con Luigi Coni direttore sportivo. Il clima è comunque quello che è: "Ormai l’appeal lilla è scomparso, seppellito da un disinteresse totale grazie a una società assente da ogni punto di vista: marketing, vivaio, gestione, presenza sul territorio, coinvolgimento e forze economiche in campo. Uno sconforto totale che fa dire a molti: meglio ripartire da zero in Eccellenza senza questa società e mettere solide basi per poter guardare al futuro", ha scritto qualche giorno fa SportLegnano.