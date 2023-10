Qui legnano. Nuovo cambio di mister. Oramai è crisi nera

Continua la crisi del Legnano del presidente Emiliano Montanari che con l’ultima, ennesima, sconfitta (peggior attacco e seconda peggior difesa del girone) è scivolato nella parte bassa della classifica. La società ha deciso di cambiare nuovamente guida tecnica: dopo la meteora Rambaudi, durato due giornate, e a sua volta successore di Scudieri, è stato ufficializzato Gianluca Zattarin. "I risultati non danno scampo alla formazione del presidente Montanari – spiega SportLegnano –, ormai scomparso dalla scena da mesi. Soluzioni? Nell’immediato un cambio netto alla guida della squadra. Poi un attaccante e un paio di mastini in difesa. Ma anche in questo caso senza una società che si definisca tale è difficile se non impossibile fare calcio". Intanto l’Alessandria ha ufficializzato Filippo Marra Cutrupi come nuovo direttore operativo e segretario generale: a lui Montanari si affidò dopo la mancata iscrizione alla Serie C.