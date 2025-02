Qui Livorno. Andrea Bacciardi:: "Abbiamo fatto il nostro gioco»

Ha messo la firma sulla vittoria con il Siena con un assist e un gol, il classe 2006 del Livorno Andrea Bacciardi. "Siamo passati in svantaggio, ma ci siamo subito ripresi – ha detto analizzando la partita –, trascinati anche dall’atmosfera del Picchi. Abbiamo continuato a fare il nostro gioco e abbiamo sicuramente meritato la vittoria". "A parole è un po’ difficile spiegare quello che ho provato quando la palla è entrata – ha proseguito Bacciardi, livornese di nascita, arrivato alla corte di Indiani durante il mercato di gennaio gennaio –, una grande gioia, una grande felicità. Il tiro da fuori ce l’ho sempre avuto, ci lavoro anche in allenamento. Ero l’ultimo uomo fuori dall’area e, avendo necessità di concludere, ho provato a indirizzare il pallone ed è andata bene; sono quindi corso verso la panchina per ringraziare il mister e i miei compagni".