Qui livorno. Fossati: "La tattica?. Serve lo spirito giusto»

Meno di due giorni per arrivare, dirigere un allenamento e mezzo e preparare quella che è la sfida più importante della stagione. È questo l’inizio del nuovo allenatore dell’Unione Sportiva Livorno Fabio Fossati che è stato ufficializzato nel pomeriggio di venerdì. Il neo tecnico, visibilmente emozionato, dopo essersi presentato a tutti i tifosi ha parlato della rosa a disposizione: "Ho conosciuto la squadra per la prima volta e devo dire di aver trovato ragazzi con tanto entusiasmo e soprattutto voglia di lavorare – ha sottolineato – Credo fermamente nel lavoro sul campo e ci sono ottimi presupposti per fare un grande girone di ritorno". Mister Fossati si è poi subito calato nella partita di questo pomeriggio: "Stiamo parlando di una gara importantissima, è vero, ma è pur sempre una partita – ha aggiunto – Non parlo di questioni tecnico tattiche perché sono arrivato da pochissimo, sicuramente dovremmo mettere attenzione, attaccamento e soprattutto voglia di strappare un risultato positivo". Parlando sempre della sfida contro il Grosseto, il tecnico amaranto ha continuato su un possibile modulo: "Per il momento ci siamo concentrati prevalentemente su noi stessi facendo il calcolo degli squalificati e degli assenti per infortunio – ha detto – Non ho un modulo ben preciso, sicuramente nella rifinitura penseremo a come opporci alle loro variazioni tattiche. Potremmo giocare con un 3-4-1-2, un 3-5-2 o un 3-4-3. Ma il sistema di gioco non deve essere una questione prioritaria, bensì bisognerà sfruttare a pieno le grandi potenzialità degli interpreti".

Filippo Ciapini