Qui Mazzola. Argilli: "Il rinvio può esserci utile per recuperare»

Dopo le due sconfitte consecutive con Rondinella Marzocco e Colligiana, il Mazzola avrebbe voluto scendere in campo oggi, per riprendere subito il cammino interrotto, forte della buona prestazione comunque centrata mercoledì. Le avverse condizioni meteorologiche hanno però impedito il regolare svolgersi della decima giornata. Il tecnico Stefano Argilli guarda allora agli aspetti positivi dello slittamento (a Natale) della trasferta in casa del Signa. "Siamo nel pieno della stagione e in ottima salute – le parole del mister –; oltretutto veniamo da due partite ravvicinate perciò questo rinvio può servire per recuperare un po’ di forze in vista delle ultime partite dell’anno. Giocare subito non mi sarebbe dispiaciuto, la rosa che ho a disposizione è ampia per affrontare tante gare in pochi giorni". "Certo è che tra squalifiche e acciacchi – ha aggiunto Argilli –, qualche giocatore avrebbe dovuto spendere molto di più. Tutto sommato va benissimo così; come detto avrei voluto giocare subito ma con il rinvio i ragazzi possono tirare un po’ il fiato". Il prossimo impegno, per i biancocelesti, sarà domenica prossima, in casa, contro il Baldaccio Bruni.