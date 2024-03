Qui Mazzola. Argilli: "La squadra sa come rialzarsi dopo ogni caduta»

E’ tornato subito al successo, il Mazzola, dopo l’amaro ko nello scontro diretto con il Signa: in casa della Baldaccio Bruni è finita 1-2. "Questa squadra dopo ogni caduta – ha detto il tecnico biancoceleste, Stefano Argilli –, si è sempre rialzata immediatamente: i ragazzi hanno giocato una grande partita. Hanno creato tanto e segnato due gol. Alla fine abbiamo un po’ sofferto, per la fisicità e la qualità degli avversari, ma abbiamo concesso un gol solamente, all’ultimo minuto. Il nostro sogno può continuare: ogni domenica è buona per recuperare punti. Un grandissimo segno di carattere e forza di volontà". Il terreno, peraltro, non era in buone condizioni, una difficoltà in più per chi gioca sul sintetico. "Siamo stati bravi ad adattarci subito – le parole del mister –, da squadra matura e intelligente. Avevamo in campo quattro over 30 che queste cose le masticano bene e si sono portati dietro i compagni. Si è vista la loro mano durante la partita, anche a livello di gestione".