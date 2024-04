Qui Mazzola. Argilli: "Vogliamo finire bene. Siamo determinati»

Il Mazzola nello scorso fine settimana, ha osservato il turno di riposo: il ritorno in campo dei biancocelesti sarà domenica prossima, in casa, con la Nuova Foiano. Poi sarà la volta della sfida con la Robur, che dovrebbe giocarsi allo stadio Artemio Franchi. L’ultima sfida dell’anno sarà con la Fortis Juventus. "In questo mese abbiamo lavorato serenamente – ha detto il tecnico Stefano Argilli – dosando forze ed energie, come succede sempre alla fine di una stagione. Abbiamo recuperato qualche acciaccato e qualche infortunato. In questa settimana proveremo a recuperare tutti o quasi".

"Vogliamo finire bene – ha aggiunto il mister biancoceleste –, siamo ancora determinati, non vogliamo lasciare niente al caso per finire nella miglior posizione possibile. Dobbiamo lavorare seriamente, consapevoli di aver fatto un bel percorso. Il finale può riservarci ancora qualche soddisfazione. Mi piacerebbe vincere tre partite su tre, anche se ovviamente abbiamo un po’ tutti in testa la sfida con il Siena, con la possibilità di giocare al Rastrello, anche se ancora non è certo. Una bella vetrina, una bella occasione per tutti. Lavoreremo con puntiglio, per non avere nessun rimpianto".