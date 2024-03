Qui Mazzola. I ragazzi di Argilli cercano il riscatto a casa Baldaccio

Il Mazzola scalda il motore, atteso allo stadio Zanchi, per l’undicesima giornata di ritorno, dalla Baldaccio Bruni, dietro di 4 lunghezze. La sconfitta con il Signa, al di là del risultato, ha lasciato molto amaro in bocca ai biancocelesti per la distanza di 13 punti che è venuta a crearsi con la seconda forza del girone: 10 o più gettoni, per il meccanismo della forbice, non consentirebbero ai ragazzi di Argilli, qualora rimanessero in quinta posizione, di disputare i play off. Ma finché la matematica non darà il suo verdetto il Mazzola scenderà in campo con la convinzione di sempre. "Lotteremo fino al 90’ dell’ultima partita – le parole di mister Argilli – anche perché abbiamo fame di calcio, di dimostrare, di far vedere, di divertirci in mezzo al campo". A partire da domani: il capitano Piero Fabbrini ha saldato lo scorso fine settimana il suo debito con la giustizia sportiva e tornerà a disposizione. Non prenderà invece parte all’incontro Tommaso Corsi: il biancoceleste è infatti uscito dal campo domenica scorsa per un infortunio (problema muscolare) e non è riuscito a recuperare.