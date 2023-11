Qui Mazzola. Per i biancocelesti giornata di riposo. Cruciani squalificato

E’ proseguita, senza interruzioni, la preparazione del Mazzola: nonostante domani i biancocelesti osservino il turno di riposo imposto dal campionato, il programma di allenamenti è rimasto invariato, con l’ultima seduta che si è tenuta ieri pomeriggio. I ragazzi di Argilli torneranno in campo domenica 3 dicembre, quando busseranno alla porta della Nuova Foiano. E lo faranno senza Michel Cruciani: l’attaccante dovrà scontare una giornata di squalifica.

Non ci sarà, lo stesso appiedato dal giudice sportivo, Gianneschi: la lunga squalifica di sette giornate inflitta al terzino - e per la quale il club ha presentato ricorso - è stata ridotta, la scorsa settimana, a sei; il biancoceleste rientrerà quindi domenica 10 dicembre, per la partita con il Siena che dovrebbe disputarsi a Colle Val d’Elsa. Per il resto mister Argilli avrà tutti i suoi ragazzi a disposizione.