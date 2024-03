Qui Monte San Giusto. "Possiamo dare fastidio alla leader»

La Sangiustese è a un’altra partita chiave perché tornare a casa con un risultato positivo da Civitanova darebbe un’enorme iniezione di fiducia alla squadra impegnata a risalire la china. E non ci sono alternative per scalare la classifica, fare punti sarà un imperativo che dovrà accompagnare la squadra ogni volta perché i rossoblù allenati da Luigi Giandomenico (foto) ne hanno solo 18 e alle loro spalle ci sono tre formazioni: Montegiorgio a quota 17, Monturano a 16 e infine Azzurra Colli a 14. Oggi la Sangiustese farà visita alla capolista Civitanovese che andrà a caccia della vittoria per respingere l’assalto delle formazioni che le contendono il primato. E così si troveranno di fronte due formazioni condannate a fare risultato, sebbene per opposte ragioni. "Ci attende – osserva Giandomenico – una gara tostissima su un campo difficile. Di fronte avremo un avversario dall’alto valore e in salute, come testimonia la classifica, che parla per loro". È pessimo il cammino dei rossoblù in trasferta: in 11 gare la squadra ha conquistato 3 punti pareggiando tre gare. "Noi – afferma Giandomenico – lontano da casa facciamo sempre un po’ più di fatica, tuttavia vedo la squadra in crescita e credo che potremo creare alla capolista qualche problema e giocarci le nostre carte. Abbiamo fatto una settimana di lavoro molto buona e sono contento di come ci siamo preparati".

Nell’ultimo turno la Sangiustese ha battuto l’Osimana e adesso la squadra deve dare continuità ai risultati, sebbene il calendario le proponga il peggiore avversario, come dice la classifica, e per di più da affrontare sul suo campo. Ma mai come in questo momento la formazione allenata da Giandomenico non deve guardare chi ha di fronte, ma interpretare in modo impeccabile le gare per muovere di continuo la classifica e far prendere così un’altra piega al campionato.