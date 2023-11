Qui montefano. Palmucci: "I viola hanno giocato bene. Il pareggio è giusto»

"È stata una gara molto equilibrata, con tanta intensità e poche occasioni". È la fotografia del match Montefano-Maceratese scattata dal trequartista dei viola Matteo Palmucci costretto a seguire la partita dalla tribuna. Il giocatore presenta una fasciatura alla mano. "Purtroppo - dice - mi sono infortunato a Monte Urano e adesso dovrò stare fermo, confido di tornare tra due-tre settimane". Il giocatore pensa al match contro i biancorossi di Dino Pagliari. "Nel primo tempo - ricorda - abbiamo avuto 2-3 occasioni e siamo stati più pericolosi, alla fine la gara si è rivelata equilibrata e ritengo il pareggio un risultato giusto". La gara presentava diverse insidie contro una Maceratese in crescita. "L’allenatore Mariani prepara benissimo ogni partita ed è stata quella che ci attendevamo". Alla fine è arrivato un pareggio, ma c’è spazio per qualche rimpianto. "Magari per le conclusioni di Bonacci e Pjetri, ma alla fine ritengo il pareggio un risultato giusto". Sono trascorse 11 giornate e il Montefano ha 17 punti. "Stiamo facendo un buon cammino, rispetto allo scorso anno - osserva Palmucci - abbiamo cambiato qualche elemento, ci stiamo amalgamando bene e stiamo facendo punti. È quindi un buon cammino e dobbiamo continuare di questo passo".