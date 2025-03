Qui Montevarchi. Difesa a 4 se c’è Vecchi. Al recupero del jolly in retroguardia sono appese le scelte tattiche per il derby

Il derby con la Sangiovannese era andato spesso di traverso al Montevarchi nei primi anni del Terzo Millennio e, anzi, i rossoblù si erano ritagliati un solo successo significativo, il 24 febbraio 2002, battendo 1-0 gli azzurri con un gol su rigore di Luca Vigna, concesso dall’allora arbitro emergente Mauro Bergonzi, adesso opinionista in tv.

In epoca più recente, invece, e dopo la rifondazione societaria del 2011 e la rimonta dalla Seconda categoria, gli aquilotti hanno inanellato una serie positiva di sei gare, con 4 successi e 2 pareggi e puntano al settimo sigillo, bissando l’impresa in trasferta dell’andata.

Gli storici della sfida, Leonardo De Nicola e Dimitri Lepri, segnalano che il duello di domani al Brilli Peri con fischio d’inizio alle 14.30 sarà l’80esimo in campionato, con i rossoblù avanti per aver prevalso in 25 occasioni contro le 23 degli azzurri. Per 31 volte la partitissima è finita in parità. In totale, è ormai arcinoto, i confronti sono stati 105, contando anche la Coppa Italia e la Coppa Volpi, un torneo dal sapore antico ormai ricordato solo negli annali. E nel computo totale la Sangio ha vinto di più, esattamente 36 incontri mentre sono state 32 le affermazioni dell’Aquila e 37 i pareggi.

Nel bilancio, infine, delle 38 sfide di campionato in terra montevarchina spiccano 15 acuti dei padroni di casa e 7 del Marzocco. In 16 circostanza il derby ha prodotto il segno X. Affidato alla direzione di Edoardo Panici di Aprilia, che in 16 presenze stagionali ha tirato fuori 33 cartellini gialli e 4 rossi, il derby del Valdarno premierà senza dubbio chi avrà maggiore coraggio e voglia di osare, senza farsi condizionare troppo da una classifica deficitaria per entrambe.

Stamani la seduta di rifinitura consentirà ad Atos Rigucci di stilare la lista dei convocati, priva del portiere Emanuele Conti, squalificato. Restano in dubbio per i rispettivi infortuni l’attaccante Damiano e il terzino Vecchi e proprio dal recupero di quest’ultimo dipenderà probabilmente il ritorno del Montevarchi alla difesa a quattro.

Va ricordato che è stata indetta la giornata rossoblù e che non saranno validi gli abbonamenti.

Giustino Bonci