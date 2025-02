Qui Orvietana. Possibile esordio per l’ultimo arrivato. Kawsu Darboe

Come già fatto vedere all’andata l’Orvietana è un avversario da prendere con le molle e in un discreto momento di forma. Mister Rizzolo tranne i lungo degenti Orchi e Savshak ha tutti disponibili visto che rientra dopo la squalifica anche Proia a centrocampo, out contro il Ghiviborgo sette giorni fa. Possibile l’esordio per l’ultimo arrivato in casa biancorossa, ovvero il centrocampista classe 1997, originario del Gambia, Kawsu Darboe, che ha disputato oltre 200 gare in serie D con le maglie di Lanusei, Cassino e Pompei. "Darboe è un centrocampista destro di piede e in grado di ricoprire sia il ruolo di mezzala che di vertice basso – spiega il ds orvietano Capretti – in carriera ha già giocato nel modulo da noi adottato. Il vuoto lasciato da un giocatore di grande spessore come Orchi, per via del brutto infortunio, ci ha fatto correre ai ripari. In un campionato così difficile e ancora lungo, nulla si deve lasciare al caso".