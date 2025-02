Qui Pianese. Arrivano Marchesi e Cappelli, addio a Odjer e Sorrentino

Tra partenze eccellenti e arrivi, sono state movimentate le ultime ore di mercato per la Pianese. A salutare il monte Amiata Lorenzo Sorrentino e Moses Odjer. Ad approdarci Federico Marchesi. L’attaccante, che in bianconero ha inanellato 19 presenze, condite da un gol e un assist, è passato a titolo definitivo all’Albinoleffe (Serie C, girone A). Odjer, con la stessa formula, è invece passato all’Ascoli (20 presenze, 2 gol, 1 assist con la casacca delle zebrette). Dall’Albinoleffe è invece arrivato a Piancastagnaio, ma soltanto di passaggio, Andrea Capelli: l’attaccante, classe 1999, è stato infatti ceduto, non appena ingaggiato, a titolo definitivo alla Giana Erminio (Serie C, girone A). E proprio dalla Giana Erminio ha raggiunto la corte di mister Formisano (in prestito) il classe ’99 Federico Marchesi. Il centrocampista, si è formato nei settori giovanili di Milan e Lazio, per poi esordire tra i prof con il Pro Piacenza. Successivamente ha vestito le maglie di Lecco e Pro Sesto. Dopo essere transitato anche da Rimini, nell’estate 2024 si è accasato alla Giana. Adesso questa nuova avventura in bianconero. Intanto Simeoni e compagni si godono il successo, che vale oro quanto pesa, sulla Lucchese. Le reti di Nicoli e Mignani (11 i centri stagionali) hanno proiettato la squadra al settimo posto in classifica con 35 punti: la meta salvezza è davvero vicina. Quel che arriverà dopo, tutto di guadagnato. A realizzare i due assist per le reti, Federico Mastropietro. "È stata una grande vittoria, cercata a tutti i costi – le sue parole –. Una vittoria da squadra. Dobbiamo metterci in testa che possiamo fare qualcosa di importante. Gli assist? Mi fa molto piacere, li considero quasi più soddisfacenti dei gol. L’importante comunque era vincere: siamo stati bravi a sbloccarla su calcio piazzato e a essere rientrati nel secondo tempo con lo spirito giusto".