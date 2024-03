Qui Pietrasanta. A Dicomano si cerca l’ottava vittoria di fila

Cerca l’ottava meraviglia (di fila) del suo fantastico girone di ritorno il Pietrasanta che sta tenendo un passo veramente impressionante, avendo infilato qualcosa come 10 risultati utili consecutivi che hanno portato nelle casse biancocelesti ben 26 punti, di cui 23 fatti nelle 9 partite della gestione Giuseppe Della Bona (e in queste 9 gare per 7 volte è stata tenuta la porta di Citti inviolata). In classifica i pietrasantini, tatticamente ormai consolidatisi con il modulo 3-5-2, si sono insediati al terzo posto solitario (a -2 dalla Pontremolese e a -5 dal Viareggio che però ha due gare in meno che deve recuperare).

Il Pietrasanta viene da 7 vittorie consecutive (di cui l’ultima mercoledì nel turno infrasettimanale con l’1-0 maturato a tempo scaduto grazie al gol del subentrato Raffaetà contro una Larcianese che non aveva ancora mai perso dopo il giro di boa) e non ha alcuna intenzione di fermarsi. L’avversario odierno è l’Alleanza Giovanile Dicomano, contro cui all’andata i blues vinsero 2-1 in rimonta (grazie alle reti di Mengali e Mancini) nella partita rinviata per l’alluvione in Toscana e che venne giocata il giorno dell’anti-vigilia di Natale coincidendo con l’esonero, nonostante la vittoria, di Massimiliano Bucci.

"Siamo al completo e quindi ho la fortuna di avere l’imbarazzo della scelta – spiega l’allenatore Giuseppe Della Bona – noi puntiamo a fare la partita giusta che ci permetta di fare ulteriori punti... ma non sarà facile perché il Dicomano si deve salvare. Noi andiamo là per fare risultato". Dirigerà Danesi di Pistoia, assistito da Pacini di Empoli e da Di Milta di Pistoia.

A livello di formazione il dubbio è sulle quote che giocheranno a tutta fascia col 2003 Bonuccelli ed i 2004 Vaselli e Lorieri in lotta per due maglie. Da vedere poi se Samuele Ceciarini sarà confermato al centro della difesa o se torna in mediana.

Probabile formazione (3-5-2): 1 Citti; 5 Genovali, 6 S. Ceciarini, 3 Laucci; 4 Vaselli (2004), 7 Szabo, 10 Ghelardoni, 8 Bondielli (Fra. Tosi), 2 F. Bonuccelli (2003); 9 Mengali, 11 Falorni. All. Della Bona.