Qui pistoiese. Villa è chiarissimo: "Imprescindibili voglia, cattiveria e fame di vittoria»

"Non può essere una domenica come le altre". Alberto Villa usa una frase banale, ma più che mai opportuna per raccontare l’avvicinamento al derby della sua Pistoiese, che andrà a caccia della vittoria dopo tre turni di digiuno. "Ho avuto la fortuna di vivere partite così da calciatore – ha raccontato l’allenatore arancione : e so cosa significa giocare contro il Prato. Nei miei cinque derby da calciatore ne ho vinti due, di cui uno a Prato a 73 anni di distanza dall’ultima volta e ricordo benissimo l’accoglienza e il tripudio al nostro ritorno. Voglia, fame e cattiveria agonistica che dovranno essere imprescindibili".

Per quanto riguarda le scelte di formazione, il forfait a sorpresa è quello di Donida, che va ad unirsi a quelli già noti di Foresta e Diodato (squalificato). In difesa rientrano Accardi e Mazzei, che sono in lizza per un posto in campo assieme a Bertolo e Cuomo, mentre sulla corsia destra di centrocampo agirà Stickler. Si rinnovano anche i ballottaggi a sinistra tra Kharmoud e Maloku e in attacco, dove Pinzauti, Simeri e Sparacello si giocano le due maglie da titolari. "Il Prato è una squadra forte – ha proseguito Villa –. I miei ragazzi sanno che partita dovranno affrontare e si faranno trovare pronti come sempre fatto".