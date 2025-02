Qui Poggibonsi. Capitan Pacini:: "Non siamo riusciti a sbloccarla»

"Il pari ci sta": è stato il capitano del Poggibonsi, Francesco Pacini, nel post gara, ad analizzare lo 0-0 del Franchi. "A livello di prestazione abbiamo fatto quello che dovevamo fare – le sue parole –, eravamo ben messi in campo. Nel secondo tempo abbiamo avuto anche la possibilità di vincerla, ma non l’abbiamo sbloccata. Diciamo che abbiamo fatto pari con il primo, in cui il Siena ha avuto le sue chance".

"Veniamo da un momento difficile – aggiunge il portiere –, una risposta alla domanda cosa ci stia succedendo, in particolare in casa, non ce l’ho. Al Lotti non ne azzecchiamo una. Vero è che l’anno sorso avevamo giocatori da 20 gol e in questo no. Siamo i primi a essere dispiaciuti della situazione. Questo è un campionato che ci giochiamo punto a punto, raggiungiamo la salvezza, poi tireremo le somme". Poi ancora. "A parte il Livorno non ci sono squadre che possono proporre un calcio spumeggiante – chiude Pacini – ed è anche normale. Piazze come Siena o anche Poggibonsi hanno molti tifosi al seguito: a loro interessa più il risultato che il tiki-taka. Poi oggi, se Giannetti avesse segnato dopo pochi minuti, magari avremmo visto un’altra partita".