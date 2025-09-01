Qui Poggibonsi. Domani la ripresa. Giovedì presentazione

Riprendono domani pomeriggio gli allenamenti per i Leoni allo stadio Stefano Lotti. La settimana di preparazione è orientata adesso all’esordio in campionato, in programma domenica prossima a Terranuova Bracciolini. Come tappa intermedia, nel percorso in direzione del debutto, è prevista per il Poggibonsi la presentazione delle squadre che compongono l’universo giallorosso, ovvero la formazione maggiore, gli juniores nazionali e tutte le compagini del Poggibonsi Women, dalle piccole della Under 10 al team che si appresta ad affacciarsi all’Eccellenza in ambito femminile, in seguito alla recente ammissione dalla Promozione Toscana. Un appuntamento, atteso dai tifosi, fissato per giovedì 4 settembre presso gli impianti sportivi di viale Marconi a partire dalle 19,30 in una serata che vedrà l’animazione musicale di Morris dj. Poi sarà il momento per il collettivo di concentrarsi sulla giornata numero 1 del torneo. Non sarà a disposizione di mister Barontini l’attaccante Loris Skerma. Tutto a causa della squalifica - tre giornate - conosciuta nella passata stagione, quando era in forza allo Sporting Cecina in Eccellenza. Si tratta quindi di individuare, ad opera dello staff, delle soluzioni diverse in avanti nei primi 270 minuti.