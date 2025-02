Qui Poggibonsi: le interviste. Il vice allenatore Beoni: "Potevamo fare di più, ma risultato positivo»

Il vice allenatore Michele Beoni analizza i lati positivi e gli aspetti da rivedere della prova di ieri pomeriggio del Poggibonsi allo stadio Artemio Franchi. "Per il risultato siamo soddisfatti – afferma – e comunque analizzando nell’insieme la prestazione, alla luce del gioco da noi espresso nella ripresa, avremmo potuto fare anche qualcosa in più per ottenere l’intera posta. Ripeto, comunque, che il pareggio è un esito da considerare favorevole in una gara molto sentita anche dalle tifoserie, in un palcoscenico notevole per importanza al pari di altri impianti all’interno del girone".

Un Poggibonsi capace di interpretare al meglio la sfida con la Robur? "Siamo apparsi in verità un po’ deficitari nell’approccio tattico – osserva Beoni – e all’inizio ci siamo lasciati un po’ schiacciare dai padroni di casa. Bravi, successivamente, a innalzare il baricentro e a crescere, non dico nelle occasioni, bensì soprattutto dal profilo territoriale, nell’aggressività sulle seconde palle. E in certi duelli siamo diventati a mio parere più presenti. Il blasone degli avversari, talvolta, aiuta nell’impatto sulla gara. Credo in ogni caso che i ragazzi abbiano complessivamente ben risposto sul rettangolo, impostando il confronto nel modo in cui era stato preparato nel corso della settimana. Stavolta non abbiamo conosciuto espulsioni, episodi sempre condizionanti, come nelle precedenti tre domeniche. Ma non intendiamo adesso recriminare su tematiche di carattere arbitrale. Il possibile penalty per noi, nella ripresa? Non mi piace commentare tali episodi".

Storie di derby e di rigori, presunti o reali. Come al tempo in cui un giovane Pierluigi Collina fischiò un tiro dagli undici metri (trasformato da Cocciari) al Rastrello nel 1989, campionato di serie C2, per il Poggibonsi che aveva in squadra con la maglia numero 4 Lamberto Magrini e al timone Uliano Vettori. Dell’allora mister dei Leoni, leale protagonista in numerose sfide tra bianconeri e giallorossi dagli anni Settanta all’alba dei Novanta, il ricordo nel biennio dalla scomparsa. Domani la ricorrenza. In una settimana dedicata anche a Stefano Lotti, con gli appuntamenti voluti dalla società di viale Marconi per il 28 febbraio.

Paolo Bartalini