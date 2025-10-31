Qui Prato: il ds Saudati. "Sarà un bel test. Con i bianconeri vedremo chi siamo»

Anche per il Prato, la sfida del Franchi è un test: "Il Siena è la prima tra le squadre papabili per la vetta. Saremo molto curiosi di capire di che pasta siamo fatti" dice il dg dei lanieri, Luca Saudati. "Siena e Foligno sono le due squadre che, a mio avviso, possono realmente mettere in difficoltà il Grosseto, la grande favorita – spiega a Nc –. Sicuramente, la cornice di pubblico, lo stadio e il campo da gioco, considerando che a volte in Serie D andiamo a giocare su campi davvero disastrati, fanno presagire una bella gara. Mi aspetto una partita giocata tra due formazioni che vogliono fare calcio, non solo a livello di temperamento agonistico ma anche tecnico".

"Noi siamo abbastanza soddisfatti del nostro percorso – prosegue –. Non è stato facile, partendo in ritardo e dovendo affrontare non poche difficoltà per costruire sia la squadra che lo staff tecnico. Abbiamo sofferto nelle prime gare e credo fosse una fase normale da attraversare. "Quello che ci manca in questo momento – chiude il dg – è la consapevolezza dei nostri mezzi. Siamo una squadra forte per la categoria, dobbiamo capirlo".