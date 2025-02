Qui prato. Mariotti è carico: "Gara speciale. Voglio la grinta dell’ultimo mese»

Dare continuità alla striscia di risultati positivi e mantenere ancora la porta inviolata. È con questi due obiettivi che il Prato si presenterà, questo pomeriggio, al Melani per affrontare la Pistoiese. La formazione biancazzurra vive un momento di forma decisamente buono, come confermato dalle quattro gare consecutive senza ko e soprattutto dalle quattro porte inviolate consecutive, con l’ultima rete incassata che risale allo scorso 12 gennaio. Un derby che in casa laniera avrà un sapore speciale, com’è normale che sia. "Sarà una gara particolare – ha ammesso Marco Mariotti, tecnico del Prato –, per la cornice e i ricorsi storici che questo incrocio porta con sé. Noi però l’abbiamo preparata come se fosse una gara qualunque e dalla mia squadra voglio vedere la grinta e la voglia messe in campo nell’ultimo mese". Sul piano dei giocatori disponibili, Giusti è tornato a disposizione e si gioca una maglia con Ciavarelli come terzino destro, mentre non saranno della partita Sepe, Preci, Pereira e Scarafoni, che è comunque prossimo al rientro in gruppo dopo un lungo infortunio, oltre allo squalificato Barbuti, il quale è anche un ex della partita. Spazio quindi al 4-3-2-1 con Magazzù che agirà da terminale offensivo, assistito da Cozzari e Di Stefano.