Qui Prato. Tre punti che caricano per il derby

Il successo per 1-0 ai danni del Piacenza può rappresentare un punto di partenza per qualcosa di nuovo in casa Prato. Già, perché se è vero che questa stagione è ormai compromessa in chiave promozione, è altrettanto vero che si stanno ponendo le basi - o almeno questa è l’impressione - per un futuro maggiormente ricco di soddisfazioni. Di fronte ai rivali biancorossi, Remedi e compagni hanno mostrato la loro miglior versione di questa annata, almeno a livello di atteggiamento e voglia di sacrificarsi. Lo spirito con cui hanno affrontato in inferiorità numerica (causata dall’espulsione durante l’intervallo di Riccardo Barbuti) il secondo tempo ha esaltato e caricato il pubblico, che ha spinto la squadra verso l’impresa. Non un aspetto banale, vista la perenne insoddisfazione nei confronti della proprietà che da tempo regna sovrana fra gli ultras della Curva Ferrovia. Per dovere di cronaca, è giusto sottolineare come i sostenitori biancazzurri non abbiano mai abbandonato i giocatori durante il campionato, supportandoli al Lungobisenzio e in trasferta. Difficile pensare che possa esserci un passo indietro da parte del tifo più caldo circa il rapporto con il presidente Stefano Commini, ma con in campo un gruppo con questi valori umani - a partire da mister Marco Mariotti - anche il più scettico dei sostenitori può cominciare a nutrire delle timide speranze per quanto concerne la stagione ventura.

E con la salvezza diretta ormai quasi blindata (il Prato si trova a +7 rispetto alla zona playout), è giusto cominciare a guardare al futuro. L’obiettivo potrebbe essere quello di confermare quanti più tasselli in rosa, oltre naturalmente a Mariotti e al direttore sportivo Francesco Virdis. E domenica via al derby: al Marcello Melani andrà infatti in scena lo scontro con la Pistoiese: un’occasione per i lanieri per prolungare la striscia positiva (sono quattro i risultati utili consecutivi), togliersi un’altra soddisfazione e cementare ulteriormente l’unione con la tifoseria.

Francesco Bocchini