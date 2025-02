Qui Real Forte Querceta. Ko in casa, si interrompe la striscia positiva

Real Forte Querceta

0

Sporting cecina

2

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Nicolini, Lucarelli M., Vittorini, Tognarelli, Giubbolini, Bucchioni, Stringara, Mearini, Bartolini, Jendoubi. A disp.: Luci, Vignali, Frosina, Smecca, Maurelli, Quercetani, Bracci, Panicucci, Pavlenko. All.: Francesco Buglio.

SPORTING CECINA: Cappellini, Fiorentini, Fiorini, Ghilli, Startari, Cionini, Brizzi, Diagne, Skerma, El Falahi, Olivotto. A disp.: Gliatta, Pozzobon, Moroni, Milano C., Giovannucci, Foti, Fofana, Di Tanto, Lika. All.: Sebastiano Miano.

Arbitro: Banfi di Pistoia.

Marcatori: 15’ st Brizzi, 28’ st Skerma.

FORTE DEI MARMI – Si interrompe a sei la striscia di risultati utili del Real Forte Querceta. Dopo cinque vittorie e un pareggio, arriva la sconfitta interna per 0-2 contro un cinico Sporting Cecina, bravo a sfruttare le occasioni che è riuscito a costruirsi nella ripresa. Al Real Forte Querceta restano il rammarico per aver fallito l’aggancio alla zona playoff (anche se Buglio ha ribadito più volte che la squadra deve pensare solo alla salvezza…) e le polemiche per alcune decisioni della terna arbitrale che non sono proprio andate giù a Tognarelli e compagni. Dopo i successi di prestigio con Massese e Viareggio, Buglio conferma come punto di riferimento offensivo Mearini, preferito a Panicucci. Rispetto alla vittoria nel derby di una settimana fa, i cambi nell’undici titolare sono due: Pastine torna a difendere i pali dopo l’infortunio occorso a inizio gennaio, Nicolini si riappropria della corsia destra. Lo Sporting Cecina si affida a bomber Skerma, già decisivo all’andata. Partita piacevole, tra due squadre in salute, ma forse un po’ troppo nervosa. Il Real Forte Querceta si fa preferire nel primo tempo quando crea almeno un paio di presupposti per andare in vantaggio. Il più pericoloso è Mearini ma, nonostante le occasioni da entrambe le parti, all’intervallo è 0-0. Nella ripresa lo scatto decisivo dello Sporting Cecina: al 60’ Brizzi si conferma mezzala dal grande senso d’inserimento nell’area avversaria, trovando la rete del vantaggio ospite. Al 73’, immancabile, arriva il raddoppio di Skerma (e sono dieci in campionato). Il Real Forte Querceta sbatte contro il muro difensivo dello Sporting Cecina e contro alcune decisioni arbitrali che non convincono.

Michele Nardini