Qui Rimini. Il nuovo ds Giammarioli: "Due mesi per capire che succede»

Da ieri Stefano Giammarioli (foto) è il nuovo direttore generale e sportivo del Rimini. Un solo uomo, quindi, al comando del progetto sportivo della proprietaria Giusy Anna Scarcella. E ora c’è soltanto da capire quanto durerà il suo incarico, visto il viavai di dirigenti nell’ultimo mese e mezzo. "Non nascondo che se questa situazione me la fossi trovata da un’altra parte – risponde a chi gli chiede perché abbia accettato – mi sarebbe interessata poco o niente, ma qui siamo a Rimini, sono a un’ora e un quarto da casa, in una piazza conosciuta da tutti, ambita da tanti, con delle prospettive di lavoro incredibili". Prospettive, però, al momento inesistenti. Perché il Rimini ha ancora un -10 in classifica, non può superare il milione di budget per la squadra e ha una situazione societaria tutt’altro che chiara.

"Non sono venuto qua per contratti o per fare l’accattone, quello che prende un contratto e poi scappa via. Ho 60 anni, faccio questa professione da 30, non mi piacciono i personaggi strani. Attorno a me voglio persone serie, trasparenti e chiare". Poi risponde sull’era Di Salvo, quella ereditata dalla Building Company: "Una gestione che fa delle perdite non è una gestione che ha fatto bene. I risultati sportivi sono stati eccelsi, ma io nella mia esperienza ho camminato sempre su due binari: sostenibilità e risultati sportivi".

Ma se ci sono debiti da pagare e poca disponibilità economica, perché accettare l’incarico? "In questi giorni mi sono informato per vedere se ci sono le basi per creare qualcosa. Se fra due mesi non c’è niente da fare io non è che sto qua", ammette. Sugli ingaggi per rinforzare la squadra e il budget: "Ho dei parametri che mi sono stati dati. Con questi giocatori abbiamo instaurato un rapporto di dare-avere: significa che gli diciamo ‘tu sei senza squadra, noi ti rimettiamo in pista’, per cui ti vogliamo ma è anche un favore che facciamo a te". Insomma, giocatori che comunque abbiano poche pretese economiche.

Al suo fianco, ieri, c’era Valerio Perini, uomo di fiducia e dipendente della Scarcella. Che è chiaro sulla sponsorizzazione della Responsible, quella da un milione di euro. "Responsible non ha dato un centesimo, ma è normale. La prima scadenza è ottobre".

Donatella Filippi