Qui Sangiustese. Carica Giandomenico: "Serve personalità»

"Siamo pronti, nonostante diverse assenze". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, pensa al match di oggi a Civitanova per la gara d’esordio in Coppa Italia. "Non vogliamo correre rischi – spiega il tecnico – e così lasciamo a riposto a scopo precauzionale qualche elemento". La Sangiustese non potrà contare su Morazzini, Grassi, Cognigni e Lattanzi. Il tecnico si sofferma sul debutto al Polisportivo. "Dovremo disputare una gara attenta considerando che giocheremo su un campo difficile, contro un avversario che farà di tutto per esordire nel modo giusto davanti al suo pubblico".

La Civitanovese è una formazione costruita nel tempo e non ci sono tanti punti di riferimento. "Li ho visti giocare una volta, era una Civitanovese in fase di costruzione e non c’erano tanti elementi che poi hanno preso". E così la Sangiustese non può basarsi su alcune gare. "Dobbiamo pensare a noi stessi senza fare riferimento agli avversari". E così il primo pensiero è rivolto esclusivamente alla Sangiustese, a quanto fatto nei vari test disputati nei giorni scorsi. "Voglio vedere personalità in campo, coraggio nel gioco, provare a fare la gara, calciatori che non si tirano indietro qualora ci fosse la possibilità di forzare una giocata. Sono quelle gare in cui serve coraggio". La Sangiustese si presenta all’appuntamento dopo un proficuo lavoro in cui la squadra ha dato segnali molto incoraggianti e soprattutto è mostrata di essere in continua crescita. La gara a Civitanova è la prima della stagione e rientra tra quegli appuntamenti che possono decidersi su alcuni aspetti. "Penso ai calci piazzati, ma io spero – conclude l’esperto allenatore Giandomenico – che sia determinante il gioco perché ne guadagnerebbe la partita".