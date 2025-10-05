Qui Sansepolcro. Ciampelli avverte: "Sarà un duro test»

di Claudio Roselli

È un pienamente consapevole dell’importanza che riveste la posta in palio, quello che oggi gioca il derby aretino sul rettangolo del "Mario Matteini" di Terranuova Bracciolini, dove torna a distanza di 39 anni. Il problema è che la lesione muscolare riportata nell’infrasettimanale di Poggibonsi sta tenendo ancora fuori Vitiello, che rischia di saltare anche la nuova trasferta di domenica prossima a Prato. All’assenza del bomber, aggiungere quella del giovane Barboni (lesione dei crociati e quindi stagione finita, come si dice in gergo), mentre il portiere Bambara ha avuto un problema a un dito, anche se alle 15 dovrebbe essere regolarmente in campo. "I tre squalificati che si ritrova non sono di certo un vantaggio per il Terranuova Traiana, che tuttavia ha costruito un organico di indubbio rilievo – ha commentato alla vigilia il tecnico bianconero Davide Ciampelli – per cui è da prevedere che verranno adeguatamente rimpiazzati. Morale della favola: difficile era per noi e difficile rimane. Il risultato acquisisce un peso fondamentale anche sul piano morale, considerando il fatto che andremo fuori casa anche nella prossima giornata".

Senza Vitiello, sarà ancora Bocci il terminale più avanzato della squadra? "Non è detto. Con lui in quella posizione, perdiamo qualcosa sulla fascia a livello di gamba, che invece Bocci ci garantisce. Devo attentamente valutare questa scelta, ma anche le altre che dovrò adottare nei reparti più arretrati".

Da come si intuisce, potrebbe esservi la conferma sull’out destro della difesa di Riccardo Adreani, uno dei pochi rimasti dopo il trionfale campionato di Eccellenza, che da esordiente si è sintonizzato fin da subito con la mentalità della Serie D. Peraltro, proprio dal suo piede partì sette giorni fa la sventola al 90’ con la respinta di Vassallo che ha salvato il Cannara dal ko. Ciò significa che Omohonria dovrebbe fare argine a centrocampo e ripartire, così come uno fra Alagia e Salis partirà titolare, per poi fare eventualmente la staffetta. Una sfida che si prospetta pertanto incerta, con le squadre che cercheranno di renderla degna della categoria.

COSÌ IN CAMPO

(4-2-3-1): Bambara; Adreani, Borgo, Fumanti, Cerbella; Omohonria, Gennaioli; Bocci, Barculli (Testerini), Salis; Belli. All. Davide Ciampelli.