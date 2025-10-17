Qui Sansepolcro. Il capitano Belli:: "Sarà una partita difficile per noi»

Anche in casa Sansepolcro l’attenzione è alta, la Robur è avvertita. "La fortuna è che tutte le squadre con cui abbiamo giocato, la partita prima hanno affrontato il Siena – ha spiegato al Fol, il capitano Lorenzo Belli –. Quindi, anche non volendo, abbiamo visto molto spesso dei video dei bianconeri. Sappiamo il modo che hanno di giocare e sarà sicuramente una partita difficile per noi". "Vedo molto equilibrio nel girone – ha aggiunto –, tre-quattro squadre probabilmente lotteranno fino alla fine, non credo che ce ne sarà una che si staccherà in maniera decisa come ha fatto il Livorno l’anno scorso. Non abbiamo ancora affrontato Siena, Seravezza e Grosseto, il Prato sì e lo metto come una tra le candidate". Il Sansepolcro ha fatto visita ai Lanieri proprio domenica scorsa: è finita 1-2.

"Siamo rammaricati per la sconfitta– ha concluso Belli –: non abbiamo concesso quasi nulla a una squadra che in precedenza aveva creato 6-7 palle gol contro ogni avversario: purtroppo abbiamo subìto due gol nei dieci minuti finali che non ci hanno permesso di portare a casa il risultato, quello che, per noi, sarebbe stato il quinto utile consecutivo. Fare una prestazione così a Prato e uscire senza punti pesa".