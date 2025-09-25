Qui Seravezza. La capolista ko a Montevarchi. E perde la testa della classifica

aquila montevarchi

3

seravezza pozzi

2

AQUILA MONTEVARCHI: Giusti, Bigazzi (Menchetti 87’), Bassano, Siniega, Cecconi, Mattei, Lovari (84’Galeota), Boncompagni (Galastri 68’), Kondaj, Bocci, Mencagli (Tommasini 88’) All. Marmorini.

SERAVEZZA: Lagomarsini, Bajic, Mosti (Tognoni 83’), Fabri, Fontanarosa (Vanzulli 46’), Spatari (Cupani 59’), Pucci, Bedini, Pani (Lepri 36’), Mannelli, Mannucci All. Masitto.

Arbitro: Pellegrino di Teramo.

Reti: 23’ Bocci, 32’ Kondaj, 61’ Cecconi, 71’ Cupani, 83’ Mannelli A.

Note: Spettatori 400 circa.

MONTEVARCHI - E’ durato solo pochi giorni il sogno primato in classifica della serie D del Seravezza Pozzi che ieri a Montevarchi, nel turno infrasettimanale, ha perso partita e testa della classifica in un solo colpo.

Il Seravezza ha sicuramente sbagliato l’approccio alla partita. Non diversamente si spiega il 2-0 con cui i padroni di casa hanno chiuso il primo tempo dopo le reti di Bocci (classico gol dell’ex che punisce con un bel destro Lagomarsini) e Kondaj, più lesto di tutti a ribadire in rete una conclusione. Le Aquile di Montevarchi hanno sfiorato il 3-0 sul finire del primo tempo, a dimostrazione di un approccio alla gara sbagliato da parte dei versiliesi. Terza rete che poi è arriavta effettivamente a metà ripresa per merito di Cecconi.

Solo a quel punto è arrivata, forse tardivamente, la reazione dei versiliesi, che hanno sfiorato il colpaccio e sicuramente hanno fatto venire più di un brivido sulla schiena dei padroni di casa e dei loro tifosi sugli spalti. E così al 71’ Cupani accorcia le distanze con un tap in da dentro l’area e al minuto 83 riapre clamorosamente il match grazie a una splendida punizione di Mannelli, che sorprende Giusti. Il finale al "Brilli Peri" di Montevarchi è incandescente, con gli ospiti che provano l’assalto negli ultimi minuti. Più con l’orgoglio che non con una precisa idea di gioco. Qualche occasione per arrivare al 3-3 che però non si concretizza. La gara si chiude con la vittoria del Montevarchi, la prima del campionato. Per il Seravezza invece la prima sconfitta che, di fatto, fa perdere la testa della classifica agli uomini di Masitto.