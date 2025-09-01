Qui Siena. Tau nel mirino. Due attaccanti da valutare

Il Siena dopo il passaggio al secondo turno di Coppa Italia di categoria adesso metterà nel mirino il match interno contro il Tau Altopascio che segnerà l’esordio in campionato. Da valutare alla ripresa le condizioni di chi ieri non c’era come i due centravanti Menghi e Giannetti, rispettivamente out contro il Poggibonsi per un problema al polpaccio e alla spalla. Da capire anche lo stato del portiere Di Vincenzo sempre ai box per un infortunio alla spalla anche se il coetaneo Michielan sembra offrire garanzie. Contro il Tau Altopascio torna sicuramente a disposizione il difensore Zanoni, ieri in tribuna per una squalifica risalente alla scorsa annata.

Domani intanto appuntamento alle 20,30 al Rastrello con le due prime squadre bianconere, maschile e femminile, che saranno presentate nel manto verde. La campagna abbonamenti 2025/2026 del Siena FC invece continuerà fino a giovedì. Gli abbonamenti saranno validi per tutte le partite casalinghe della prima squadra maschile e della prima squadra femminile. Per questa seconda fase i prezzi sono: Curva Guasparri 100 euro, ridotto 80, under 12 25. Tribuna laterale intero 270 euro, ridotto 220, under 12 65. Tribuna centrale intero 320, ridotto 270, under 12 170. Tribuna d’onore intero 520, ridotto 420, under 12 220.