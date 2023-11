Qui Signa. Il tecnico Scardigli:: "Bella prestazione dai miei ragazzi»

"I ragazzi hanno giocato una grande partita, contro la squadra più forte del campionato". Così il tecnico del Signa, Stefano Scardigli: "Abbiamo avuto un ottimo approccio e nel primo tempo abbiamo concesso poco o niente – spiega –. Nel secondo gli episodi ci hanno portato alla sconfitta. Episodi che preferisco non commentare. Mi porto a casa una prestazione di grande livello: con la Colligiana il Siena sembrava mangiarsi gli avversari, qua ha fatto un tiro in porta". Sulla Robur. "Magrini toglie Masini e mette Candido – dice Scardigli –… E’ fuori categoria. Ha talmente tanta qualità che in ogni momento può cambiare la partita". "La nostra forza viene – chiude poi – dagli investimenti di una società che prende impegni e li mantiene. I nostri ragazzi fanno sacrifici, arrivano alle 18,30 al campo, prendono le ferie per giocare". Giuliano Diegoli fa eco al suo mister. "Per essere una piccola società che ha un budget 4 volte inferiore al Siena – afferma il centrocampista –, siamo contenti della prestazione, ci siamo fatti valere per 70-80 minuti. Dove non arrivi con la tecnica, ci puoi arrivare con cuore e gambe. A rivedere qualche decisione arbitrale: il fallo su Cellai per me c’era e stavamo sullo 0-0. Se la rigiochiamo 10 volte non so come va…".